Newsweek: Трамп и его подчиненный регулярно зиговали друг другу в офисе

Бывшая жена миллиардера Ивана Трамп в интервью журналу Vanity Fair в1990 году рассказала, что экс-президент США Дональд Трамп и один из его подчиненных Джон Уолтер регулярно здоровались друг с другом с помощью нацистского приветствия.
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