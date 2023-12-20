Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 203 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Вот и крайнего назначили, им оказался мусьё Трамп. Трамп такой же друг России, как и Байден, ни лучше ни хуже, просто...Сенатор Шумер зая...
  • александр муравьев
    Цитрамон выпей. Идиотизм вызывать по такому поводу. А потом помощи не получают те кому она действительно необходима.Депздрав Москвы: ...
  • Betahon
    Славно...В столице Украины...

Newsweek: Трамп и его подчиненный регулярно зиговали друг другу в офисе

Newsweek: Трамп и его подчиненный регулярно зиговали друг другу в офисе

Бывшая жена миллиардера Ивана Трамп в интервью журналу Vanity Fair в1990 году рассказала, что экс-президент США Дональд Трамп и один из его подчиненных Джон Уолтер регулярно здоровались друг с другом с помощью нацистского приветствия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх