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Путин впервые посетит страну, которая формально должна арестовать его по ордеру из Гааги. Не ловушка ли это?

Путин впервые посетит страну, которая формально должна арестовать его по ордеру из Гааги. Не ловушка ли это?

Avia.pro - СМИ Владимир Путин, президент Российской Федерации, собирается сделать ход, который явно заставит понервничать не только его недоброжелателей, но и всех тех, кто не верит в его непреклонную силу и уверенность.

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Комментарии
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S
Sobering
Какой ты русский? Ты всем доказываешь, что ты татарин монгольской национальности!!! Иначе быть не может с точки зрения генетики, если учесть то, что Т-М иго типа было. Разуй свои извилины! НЕ все монголы вроде тебя знают, что президент Монголии умнейший человек учившийся в СССР.
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12 час.
Александр Николаевич
ДИБИЛЬНАЯ проблема! Только благодаря РОССИИ эта ТЕРРИТОРИЯ в начале прошлого века стала называться &quot;Страной&quot; с названием - МОНГОЛИЯ!!! -До того,  бесконечные дикие края были НИ ЧЕМ!!!
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11 час.
зуфар юсупов
Множество территорий на земном шаре сохранились как государства благодаря СССР. И что? Сейчас большая часть из них усердно поливают всю историю этой помощи клеветой и ненавистью.
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9 час.

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