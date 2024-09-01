Путин впервые посетит страну, которая формально должна арестовать его по ордеру из Гааги. Не ловушка ли это?

S

Sobering

Какой ты русский? Ты всем доказываешь, что ты татарин монгольской национальности!!! Иначе быть не может с точки зрения генетики, если учесть то, что Т-М иго типа было. Разуй свои извилины! НЕ все монголы вроде тебя знают, что президент Монголии умнейший человек учившийся в СССР.