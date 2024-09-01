Avia.pro - СМИ Владимир Путин, президент Российской Федерации, собирается сделать ход, который явно заставит понервничать не только его недоброжелателей, но и всех тех, кто не верит в его непреклонную силу и уверенность.
Путин впервые посетит страну, которая формально должна арестовать его по ордеру из Гааги. Не ловушка ли это?
Комментарии
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S
Sobering
Какой ты русский? Ты всем доказываешь, что ты татарин монгольской национальности!!! Иначе быть не может с точки зрения генетики, если учесть то, что Т-М иго типа было. Разуй свои извилины! НЕ все монголы вроде тебя знают, что президент Монголии умнейший человек учившийся в СССР.
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12 час.
Александр Николаевич
ДИБИЛЬНАЯ проблема! Только благодаря РОССИИ эта ТЕРРИТОРИЯ в начале прошлого века стала называться "Страной" с названием - МОНГОЛИЯ!!! -До того, бесконечные дикие края были НИ ЧЕМ!!!
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11 час.
зуфар юсупов
Множество территорий на земном шаре сохранились как государства благодаря СССР. И что? Сейчас большая часть из них усердно поливают всю историю этой помощи клеветой и ненавистью.
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9 час.
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