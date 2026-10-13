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«Гамлет» в МХТ меняет принца: Юра Борисов сыграет последние спектакли

Постановка «Гамлет» в МХТ имени Чехова готовится к заметной перемене в актерском составе. Юра Борисов завершит участие в спектакле после двух показов — 22 октября и 5 ноября.

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