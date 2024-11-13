«Обувной дом Хейнса»: диковинный объект в форме ботинка, построенный эксцентричным миллионером

Даже пара обуви может стать началом многомиллионного бизнеса, если за дело берется максимально предприимчивый человек, который не стесняется самостоятельно стоять у прилавка и активно проводить саморекламу.
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