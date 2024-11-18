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Первые юношеские Исламские игры могут перенести на 2026 год

Проведение первых Юношеских исламских игр могут перенести на 2026 год. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

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