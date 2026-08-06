Доцент Пироговского университета Хачирова отметила, что до пяти чашек кофе в день могут быть полезны для сердца

Доцент Пироговского университета Эльвира Хачирова рассказала ТАСС, что, согласно современным исследованиям, кофе может быть полезен для здоровья, если пить его в умеренных количествах — до пяти чашек в день.
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