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Доцент Пироговского университета Хачирова отметила, что до пяти чашек кофе в день могут быть полезны для сердца

Доцент Пироговского университета Хачирова отметила, что до пяти чашек кофе в день могут быть полезны для сердца

Доцент Пироговского университета Эльвира Хачирова рассказала ТАСС, что, согласно современным исследованиям, кофе может быть полезен для здоровья, если пить его в умеренных количествах — до пяти чашек в день.

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