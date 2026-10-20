MNQ MCL MGC traiding watch me loose :) Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! yehielhu Trading MNQ, MCL & MGC — watch me lose… or maybe win for once Real trades, real mistakes, and lessons along the way.
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