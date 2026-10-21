Председатель Госдумы Вячеслав Володин, говоря о кандидатурах на должности вице-премьеров и министра транспорта РФ, подчеркнул, что российская земля богата талантами и эффективными людьми.
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Да деффективных то подлецов у нас пруд пруди ... Нам бы честных ... И хотелось бы умных?((
О да, у нас полно эффективных собственников, менеджеров и просто людей. Одни только Силуанов с Кудриным чего стоят, а еще у нас чубайс был.