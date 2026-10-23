© Mos.ruМэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении реставрации памятного знака, расположенного на месте первой шахты Мосметрострой на Русаковской улице, сообщается на сайте mos.
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