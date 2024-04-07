Глава минфина США порекомендовала жесткие переговоры между США и КНР

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила китайскому премьер-министру Ли Цяню, что способность вести трудные переговоры поставила две экономические сверхдержавы на «более стабильную основу» за последний год, сообщает 7 апреля Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии