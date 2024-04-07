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Глава минфина США порекомендовала жесткие переговоры между США и КНР

Глава минфина США порекомендовала жесткие переговоры между США и КНР

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила китайскому премьер-министру Ли Цяню, что способность вести трудные переговоры поставила две экономические сверхдержавы на «более стабильную основу» за последний год, сообщает 7 апреля Reuters.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Эта старая вобла еще что-то может рекомендовать? Ей уже прогулы ставят на кладбище....
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12 час.

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