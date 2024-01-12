БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Послевоенное использование немецких крылатых ракет

Послевоенное использование немецких крылатых ракет

Как известно, руководство Третьего рейха в поисках «чудо оружия» тратило огромные ресурсы на развитие ракетных технологий, и после капитуляции нацистской Германии странам-победительницам досталось богатое наследство.

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