Что случилось ночью, 28 ноября 2024 года

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев заявили, что вводимые в одностороннем порядке санкции на международное торгово-экономическое сотрудничество и устойчивое развитие государств.
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