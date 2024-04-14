США заявили, что не добиваются эскалации конфликта с Ираном

Вашингтон призвал осудить атаку США не добиваются эскалации с Ираном, лучший способ ее избежать – это добиться осуждения действий Тегерана со стороны Совбеза, заявил на заседании СБ зампостпреда США при ООН Роберт Вуд.
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