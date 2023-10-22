Ученые из Амстердама разработали «умную шапку», определяющую инсульт

Инновационное решение для своевременной диагностики ишемического инсульта представили неврологи из Амстердамского Университетского Медицинского Центра (UMC) в журнале Neurology, сообщило 22 октября издание NL Times.
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