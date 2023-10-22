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Ученые из Амстердама разработали «умную шапку», определяющую инсульт

Ученые из Амстердама разработали «умную шапку», определяющую инсульт

Инновационное решение для своевременной диагностики ишемического инсульта представили неврологи из Амстердамского Университетского Медицинского Центра (UMC) в журнале Neurology, сообщило 22 октября издание NL Times.

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