ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 868 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Количество потенциальных доноров органов в России увеличилось в 2,5 раза! Похвально. Надо поддержать отечественного п...Продажи шин для м...
  • Вовладар Даров
    Шольц поберушкаС немецким поклон...
  • Алексей
    Половина школьников будут летом учебой заниматья??? Трешшш...Бедные школьники.Куда эта страна катится....Стало известно, ч...

Израиль попросил более 30 стран ввести санкции против ракетной программы Ирана

Израиль попросил более 30 стран ввести санкции против ракетной программы Ирана

МИД Израиля во вторник, 16 апреля, обратился к 32 странам с призывом ввести санкции против ракетной программы Ирана, а также объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
А у Израиля нет ракетной программы,или жиды слишком хитрые?
Ответить
21 час.
Eduard
Введите санкции против жителей Израиля жиущих на земле арабов!
Ответить
21 час.
Eduard
Заметьте,как Израильская хунта разбомбила Посольство Ирана еа территории Сирии,тишина!Тихо на Западе словно и не было,а Израиль,как и Украина жертву из себя корчат!
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх