Экс-футболист Мостовой: я первым его раскусил и сказал, что Абаскаль не тренер

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на прилет в Москву бывшего тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля после его увольнения из испанской "Гранады", заявив, что Абаскаль не является тренером, передает "РБ Спорт".