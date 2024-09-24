Экс-футболист Мостовой: я первым его раскусил и сказал, что Абаскаль не тренер

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на прилет в Москву бывшего тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля после его увольнения из испанской "Гранады", заявив, что Абаскаль не является тренером, передает "РБ Спорт".
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