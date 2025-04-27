Доцент Николаева: разрешенные добавки в продуктах не представляют опасности

"Ешек" в составе продуктов точно не стоит бояться, потому что именно они предотвращают развитие микроорганизмов в продуктах и защищают их от образования вредных токсинов, позволяют сохранять пищевую ценность, вкус, аромат и придают продуктам приятный цвет, рассказала "Газете.
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