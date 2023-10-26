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Силиконовый скандал завершается: Хирург Хайдаров пошел на переговоры с жертвами своих операций

Силиконовый скандал завершается: Хирург Хайдаров пошел на переговоры с жертвами своих операций

Скандал вокруг известного хирурга Тимура Хайдарова продолжается уже несколько месяцев. В июле певица Слава заявила, что Хайдаров испортил ей грудь, после чего к ней присоединились Любовь Успенская и множество других женщин, утверждавших, что они тоже пострадали от него.

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