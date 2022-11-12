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Никитин об 1:2 в Минске: «Локомотив» проиграл при неплохой игре. Создавали моменты, но не забили»

Главный тренер «Локомотива» подвел итоги матча с минским «Динамо» (1:2). «Хорошая игра. И болельщикам понравилась, и команды упорно поработали, создавали опасные моменты.

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