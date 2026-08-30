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Каррик: «Я не обязан раскрывать вам все причины поражения «МЮ». Но критикам проще всего сказать, что все плохо»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик в преддверии домашнего матча с «Ипсвичем» во 2-м туре АПЛ ответил на критику в адрес своей команды.

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