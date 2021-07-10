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Тихановская и её команда решили заняться рейдерскими захватами белорусской собственности в Европе

Тихановская и её команда решили заняться рейдерскими захватами белорусской собственности в Европе

Злой хомяк Тихановская и её советники уже перестают скрывать свою жажду наживы за счёт Белоруссии.

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Иван Петров
На пожизненное зарабатывает )))
Константин Заболотный
На месте Лукашенко я бы предупредил те государства,которые разрешат осуществлять рейдерский захват собственности Беларуси о том,что Беларусь ответит зеркальным образом конфискацией собственности такой же ценовой стоимостью.Это справедливо.

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