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2 dead, 15 missing in Grand Canyon flood

2 dead, 15 missing in Grand Canyon flood

Two people are confirmed dead and about 15 people are believed missing on Monday in Grand Canyon National Park after it was hit with a flash flooding.

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