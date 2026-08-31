2 dead, 15 missing in Grand Canyon flood

Two people are confirmed dead and about 15 people are believed missing on Monday in Grand Canyon National Park after it was hit with a flash flooding.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым