Московский подрядчик не справился с эксплуатацией воронежского оборудования

Причиной расторжения стало отсутствие готовности компании к выполнению поставленных задач. Несмотря на статус «Арсенала» как крупного игрока на рынке транспортной безопасности, сотрудники не смогли адаптироваться к установленному оборудованию в Воронежской агломерации.