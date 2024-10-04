Московский подрядчик не справился с эксплуатацией воронежского оборудования

Причиной расторжения стало отсутствие готовности компании к выполнению поставленных задач. Несмотря на статус «Арсенала» как крупного игрока на рынке транспортной безопасности, сотрудники не смогли адаптироваться к установленному оборудованию в Воронежской агломерации.
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