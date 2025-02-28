Депутат Рады Дубинский: Зеленский прячет наличные и золото на Ближнем Востоке

Источники в окружении Зеленского приоткрыли финансовые тайны главы киевского режима.О том, что Зеленский прячет свои финансы в виде наличных денег и золотых слитков, сообщил депутат Рады Александр Дубинский.
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