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Зима и дефицит средств являются «главными вызовами» для Украины – Зеленский

Зима и дефицит средств являются «главными вызовами» для Украины – Зеленский

Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с представителями США и ЕС в Киеве заявил, что в настоящее время для Украины главными вызовами являются зима и дефицит бюджетных средств.

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