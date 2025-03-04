«Хранил юношеский задор до седин»: 100 лет со дня рождения спортивного журналиста и заслуженного работника культуры РСФСР Валентина Семенова

Он также был организатором массовых соревнований Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения спортивного журналиста, организатора массовых соревнований и заслуженного работника культуры РСФСР Валентина Семенова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии