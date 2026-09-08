⚖️ Крымчанка получила срок за кражу одежды из магазина В январе этого года жительница Нижнегорского района вместе с сообщником украла вещи из магазина, сложила их в рюкзак и попыталась скрыться с места происшествия.
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