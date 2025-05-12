Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • bobmihal Krylov
    Он не станет удаленным! Путин друзей не продает! Хотя копнуть, не мешает!Однако!! На парад...
  • Александр Денисов
    Был "приближенным", стал "удаленным".Однако!! На парад...
  • Александр Денисов
    А там таких как Тельман, т.н. "мертвых душ на подвесе" половина зарплатной ведомости...и не только в том отделе ГИБДД...Наглый инспектор ...

При поездке в соседнюю страну немец, француз и англичанин резко спрятали странные предметы от репортеров: вышло неловко

При поездке в соседнюю страну немец, француз и англичанин резко спрятали странные предметы от репортеров: вышло неловко

В соседней стране, куда ездили три известных человека — назовём их Немец, Француз и Англичанин, — случился конфуз.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Ложечка и порошок? Что они вдыхали в себя &quot;воздух&quot; свободы?
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5 час.
Владимир Назанский
Зачем писать абстрактную херню?
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5 час.
Леонид Руси
Да все сейчас у власти... сатанисты и извращенцы... А других и не подпустят, только педерастов, своих...
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5 час.
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