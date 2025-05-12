При поездке в соседнюю страну немец, француз и англичанин резко спрятали странные предметы от репортеров: вышло неловко

В соседней стране, куда ездили три известных человека — назовём их Немец, Француз и Англичанин, — случился конфуз.
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