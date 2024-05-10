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Чемпионат Испании. «Жирона» в гостях у «Алавеса», «Реал» сыграет с «Гранадой» в субботу, «Барса» примет «Сосьедад» в понедельник

Чемпионат Испании. «Жирона» в гостях у «Алавеса», «Реал» сыграет с «Гранадой» в субботу, «Барса» примет «Сосьедад» в понедельник

В субботу «Мальорка» сыграет против «Лас-Пальмаса», «Вильярреал» примет «Севилью», «Реал» в гостях сыграет с «Гранадой», а «Атлетик» дома встретится с «Осасуной».

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