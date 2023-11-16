Конструкторский отдел ЧЭРЗ разработал проект смотровой площадки полувагонов

До конца текущего года на Челябинском электровозоремонтном заводе (ЧЭРЗ, входит в АО «Желдорреммаш») будет введена в эксплуатацию площадка, предназначенная для проведения осмотра сотрудниками службы безопасности полувагонов с поступающими на территорию предприятия комплектующими и отгруженной готовой продукцией: колесными парами, бандажами, электродвигателями и другими составными частями электровозов.