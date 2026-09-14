Вьетнамское агентство: Путин встретился с премьером Ле Минь Хунгом

На саммите БРИКС в Нью-Дели премьер Вьетнама Ле Минь Хунг поблагодарил Владимира Путина за приём в Москве генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама.
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