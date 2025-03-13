Капремонт женской консультации горбольницы № 2 завершится к 30 июня

Екатеринбургские депутаты проинспектировали ход капремонта в центральной городской больнице № 2. На третьем этаже здания разместится отделение амбулаторной гинекологии Екатеринбургского клинического перинатального центра.
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