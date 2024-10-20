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Петербургский дневник

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Иосиф Пригожин сообщил, что спор сына Валерии с другим предпринимателем урегулирован

Иосиф Пригожин сообщил, что спор сына Валерии с другим предпринимателем урегулирован

Ранее к Арсению Шульгину был подан иск на сумму более 500 тысяч долларов Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что спор по поводу иска предпринимателя Валентина Демчука к Арсению Шульгину уже урегулирован, пишет ТАСС.

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