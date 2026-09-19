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"Удача – это oт Бога. А деньги? Деньги – у Бродских". Сахарные короли, украсившие дореволюционный Киев

"Удача – это oт Бога. А деньги? Деньги – у Бродских". Сахарные короли, украсившие дореволюционный Киев

"Шутишь с Бродским? Тот как выедет в своей карете – Крещатик дрожит! Все шапки снимают, в том числе и я.

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