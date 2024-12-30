ТАСС: в Главном бронетанковом управлении Минобороны России прошли обыски

Сотрудники Следственного комитета России провели свыше 15 обысков в Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) Минобороны России и по местам жительства должностных лиц из данного отдела оборонного ведомства.
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