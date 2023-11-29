В Москве водитель грузовика сбил пешеходов в нескольких метрах от перехода

На Мичуринском проспекте в Москве 42-летний водитель грузовика MAN сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии