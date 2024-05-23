Мишустин представил законопроект, меняющий технологическую политику страны

Правительством РФ разработан законопроект о технологической политике страны. Документ вводит долгосрочное планирование мер по внедрению технологического суверенитета и поддержке отечественных разработчиков, об этом на заседании правительства 23 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.