Мишустин представил законопроект, меняющий технологическую политику страны

Правительством РФ разработан законопроект о технологической политике страны. Документ вводит долгосрочное планирование мер по внедрению технологического суверенитета и поддержке отечественных разработчиков, об этом на заседании правительства 23 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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