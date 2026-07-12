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OpenAI и Google продолжают работу с китайскими компаниями из чёрного списка США

OpenAI и Google продолжают работу с китайскими компаниями из чёрного списка США

Как выяснила Financial Times, американские компании OpenAI и Google продолжают оказывать услуги в сфере искусственного интеллекта китайским технологическим гигантам, несмотря на действующие санкционные ограничения.

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