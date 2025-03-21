В Запорожье прогремела серия объёмных взрывов и слышна стрельба

Как минимум шесть объёмных взрывов прогремело в оккупированном киевским режимом городе Запорожье. Об этом 21 марта сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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