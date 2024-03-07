Психолог Носкова: Важно научить ребенка отстаивать личные границы

Психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Алина Носкова отметила, что важно дать понять ребенку, что если он выразит несогласие, то его не перестанут любить и ценить.
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