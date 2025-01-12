Изваяния Нжде - повод для денацификации?

ВМ

Владимир Минаков

"А там, глядишь, и в других регионах чего-то найдётся..." Так и нужно искать, находить и определять им соответствующее место. Вот для этого и необходимо при власти иметь в наличии общественный центр по идеологии - куда общество идёт, что за отношения строит, как способствует власть преодолению демографического кризиса ( ЛГБТ, аборты, строительство детсадов и т.д.), какие очередные " ельцинцентры" сооружают и какие памятники возводят... Всё пущено на самотёк, как и настаивали забугорные советники - забыть самоидентичность нации, забвение памяти погибших в войне и национальных героев...