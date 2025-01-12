Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

85 840 подписчиков

Изваяния Нжде - повод для денацификации?

Изваяния Нжде - повод для денацификации?

Очень, очень хочется возмутиться словами президента Алиева о нынешней Армении как о фашистском государстве.

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Комментарии
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HotRS
У всех свои скелеты в шкафах ...
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12 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;А там, глядишь, и в других регионах чего-то найдётся...&quot;                                                 Так и нужно искать, находить и  определять им соответствующее место. Вот для этого и необходимо  при власти иметь в наличии общественный центр по идеологии - куда общество идёт, что за отношения строит, как способствует власть преодолению демографического кризиса ( ЛГБТ, аборты, строительство    детсадов и т.д.), какие очередные &quot; ельцинцентры&quot; сооружают и какие памятники  возводят... Всё пущено на самотёк, как и настаивали забугорные советники - забыть самоидентичность нации, забвение памяти погибших в войне и национальных героев...
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8 час.

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