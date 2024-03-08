Уничтожение мемориала добровольческой украинской дивизии CC «Галиция» (Галичина), который находился в городе Оквилл в Канаде, свидетельствует о первом шаге для Оттавы в борьбе с нацистским наследием Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии