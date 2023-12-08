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Совет по дому

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Салат на праздничный стол: рецепт новинка. Нежный, вкусный и сытный

Салат на праздничный стол: рецепт новинка. Нежный, вкусный и сытный

Салаты из субпродуктов не такие популярные, как из обычного мяса, птицы или рыбы. Чем могут отталкивать салаты из субпродуктов? На самом деле, многие кулинары не готовят подобные салаты, так как боятся критики гостей в свою сторону.

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