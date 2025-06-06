Белый дом: слова Маска, что Трамп фигурирует в деле Эпштейна, достойны сожаления

В Белом доме отреагировали на слова американского бизнесмена Илона Маска о том, что президент США Дональд Трамп каким-то образом фигурирует в деле финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в педофилии и торговле сексуальными услугами.
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