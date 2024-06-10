Богемиан – Дерри Сити где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Ирландии 13 июня

В четверг, 13 июня, сыграют Богемиан и Дерри Сити в рамках Чемпионата Ирландии по футболу. Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе Дэйлимаунт Парк Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.