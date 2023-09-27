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Власти Кемерова утвердили план застройки нового микрорайона

Власти Кемерова утвердили план застройки нового микрорайона

Постановление подписал глава города Дмитрий Анисимов.Глава Кемерова Дмитрий Анисимов подписал постановление «О комплексной развитии территории жилой застройки микрорайона 58В Ленинского района города Кемерово».

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