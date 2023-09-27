Власти Кемерова утвердили план застройки нового микрорайона

Постановление подписал глава города Дмитрий Анисимов.Глава Кемерова Дмитрий Анисимов подписал постановление «О комплексной развитии территории жилой застройки микрорайона 58В Ленинского района города Кемерово».
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