Озвученные накануне президентом России Владимиром Путиным условия для переговоров неприемлемы для Украины, потому она должна усиливать мобилизацию, чтобы накопить резервы и переходить к очередному «контрнаступу».
Украинская военщина: Никаких переговоров, нужны новые резервы и наступление
Комментарии
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Леонид Попивняк
.....вот только где этот хохлопитек эти "резервы" возьмёт????......кричать "НАДО" каждый хохлозавр умеет....только ни один не знает "КАК ЭТО СДЕЛАТЬ"....ВВП уже сказал : "Дальше условия будут только хуже для окраины".......
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14 час.
Дмитрий Боев
Продолжают убеждать всех, что не фашисты, а сами все "дранх нахт остен", да "дранх нахт остен"... И при этом всё с тем же "... юбер аллес"ом под мышкой в своём переводе на собачий.
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12 час.
Lev Konov
Зеленский - просроченный президент. Он не имеет права подписывать документы на Швейцарском саммите. В том числе, с просьбой ввести войска НАТО на Украину. Зеленский - никто. И с его подписью любой документ - недействителен.
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11 час.
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