Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинская военщина: Никаких переговоров, нужны новые резервы и наступление

Украинская военщина: Никаких переговоров, нужны новые резервы и наступление

Озвученные накануне президентом России Владимиром Путиным условия для переговоров неприемлемы для Украины, потому она должна усиливать мобилизацию, чтобы накопить резервы и переходить к очередному «контрнаступу».

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Комментарии
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Леонид Попивняк
.....вот только где этот хохлопитек эти &quot;резервы&quot; возьмёт????......кричать &quot;НАДО&quot; каждый хохлозавр умеет....только ни один не знает &quot;КАК ЭТО СДЕЛАТЬ&quot;....ВВП уже сказал : &quot;Дальше условия будут только хуже для окраины&quot;.......
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14 час.
Дмитрий Боев
Продолжают убеждать всех, что не фашисты, а сами все &quot;дранх нахт остен&quot;, да &quot;дранх нахт остен&quot;... И при этом всё с тем же &quot;... юбер аллес&quot;ом под мышкой в своём переводе на собачий.
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12 час.
Lev Konov
Зеленский - просроченный президент. Он не имеет права  подписывать документы на Швейцарском саммите. В том числе, с просьбой ввести войска НАТО на Украину. Зеленский - никто. И с его подписью любой документ - недействителен.
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11 час.

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