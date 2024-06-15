Украинская военщина: Никаких переговоров, нужны новые резервы и наступление

Леонид Попивняк .....вот только где этот хохлопитек эти "резервы" возьмёт????......кричать "НАДО" каждый хохлозавр умеет....только ни один не знает "КАК ЭТО СДЕЛАТЬ"....ВВП уже сказал : "Дальше условия будут только хуже для окраины".......

Дмитрий Боев Продолжают убеждать всех, что не фашисты, а сами все "дранх нахт остен", да "дранх нахт остен"... И при этом всё с тем же "... юбер аллес"ом под мышкой в своём переводе на собачий.