«Исконно русская земля»: Одесса будет в составе России — в этом уверены даже в США

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Sergey Ivanov

На этот вопрос отвечу я. Сразу скажу: Любые «исторические» доказательства лишены смысла! Земля столько раз переходила из рук в руки, что доказать можно все, что угодно! Был бы политический заказ. Например, чей Крым? Сейчас- российский. А был- украинским. А еще- турецким. А еще раньше- греческим! Может, грекам отдадим? Крым принадлежит тем, кто на этой земле живет и для которых она- родная! В Крыму живут в основном русские, еще татары, наполовину обрусевшие. И все они считают себя частью России! А потому и сам Крым- российский! И то, что нам удалось без единого выстрела захватить Крым- лишний раз говорит о том, что мы в Крым пришли не в гости, и не как оккупанты, а к себе домой! Но продолжим эту логику. Сейчас наше правительство проводит странную и неумную политику, засасывая в Россию миллионы мусульман. Притом, мусульман самых темных, зачастую радикальных. И надеяться, что эти дикие стада ассимилируются и воспримут русский образ жизни и русские ценности- глупо. Они уже начали образовывать национальные анклавы, где живут по своим обычаям и своим законам. Они уже ввели «мусульманский банкинг»- параллельную денежную систему. И очень скоро эта система сделает мигрантов по- настоящему независимыми от власти. А еще давайте вспомним, что мусульманские семьи весьма успешно размножаются! В каждой штук по 5 детей, а часто и больше. И пройдет каких- нибудь 20 лет- как их станет большинство. И тогда уже они скажут русским: -Это НАША земля! Нам дал эту землю Аллах! А вы, русские, убирайтесь с нашей земли! Любая империя создается силой оружия. Но сохраняется силой экономики! Ослабла экономика- и развалился могучий Советский Союз. Сейчас та же опасность стоит перед Россией. У нас слабая экономика. Но еще хуже то, что идеологическая надстройка над экономическим базисом (Маркс) уничтожена самой же российской властью. Это понятно: Для того, чтобы захватить власть, буржуазии потребовалось выбить идеологическую основу Советского строя- социализм. Итак, не осталось уже ничего- ни сильной экономики, ни общей политической идеи, ни общей культуры- чтобы сплотить столь разные народы в единый организм- империю. И вот уже на наших глазах поднимают голову местные националистические царьки. И вот уже раздаются голоса «Хватит кормить Москву!» Знакомо, не правда ли? И очень может так случиться, что именно они, наши гости, возьмут на вооружение мой же тезис о том, чья земля. Если нет у нас сил- экономических, военных, социальных, биологических, наконец- мы потеряем свою землю. И на ней будут жить другие народы.