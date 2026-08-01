В США заявили, что Одесса может перейти под контроль России в ходе СВО Иллюстрация: "Блокнот" Эксперт заявил, что российская армия продолжит продвижение.
«Исконно русская земля»: Одесса будет в составе России — в этом уверены даже в США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Александров
Не хотите отвечать? Дело Ваше... Тем более, что нет гарантии, что Вы опять чего-нибудь не напутаете... К примеру - с ответом на вопрос "Крым чей?"... 😜
Ответить
1 м.
SI
Sergey Ivanov
На этот вопрос отвечу я. Сразу скажу: Любые «исторические» доказательства лишены смысла! Земля столько раз переходила из рук в руки, что доказать можно все, что угодно! Был бы политический заказ. Например, чей Крым? Сейчас- российский. А был- украинским. А еще- турецким. А еще раньше- греческим! Может, грекам отдадим? Крым принадлежит тем, кто на этой земле живет и для которых она- родная! В Крыму живут в основном русские, еще татары, наполовину обрусевшие. И все они считают себя частью России! А потому и сам Крым- российский! И то, что нам удалось без единого выстрела захватить Крым- лишний раз говорит о том, что мы в Крым пришли не в гости, и не как оккупанты, а к себе домой! Но продолжим эту логику. Сейчас наше правительство проводит странную и неумную политику, засасывая в Россию миллионы мусульман. Притом, мусульман самых темных, зачастую радикальных. И надеяться, что эти дикие стада ассимилируются и воспримут русский образ жизни и русские ценности- глупо. Они уже начали образовывать национальные анклавы, где живут по своим обычаям и своим законам. Они уже ввели «мусульманский банкинг»- параллельную денежную систему. И очень скоро эта система сделает мигрантов по- настоящему независимыми от власти. А еще давайте вспомним, что мусульманские семьи весьма успешно размножаются! В каждой штук по 5 детей, а часто и больше. И пройдет каких- нибудь 20 лет- как их станет большинство. И тогда уже они скажут русским: -Это НАША земля! Нам дал эту землю Аллах! А вы, русские, убирайтесь с нашей земли! Любая империя создается силой оружия. Но сохраняется силой экономики! Ослабла экономика- и развалился могучий Советский Союз. Сейчас та же опасность стоит перед Россией. У нас слабая экономика. Но еще хуже то, что идеологическая надстройка над экономическим базисом (Маркс) уничтожена самой же российской властью. Это понятно: Для того, чтобы захватить власть, буржуазии потребовалось выбить идеологическую основу Советского строя- социализм. Итак, не осталось уже ничего- ни сильной экономики, ни общей политической идеи, ни общей культуры- чтобы сплотить столь разные народы в единый организм- империю. И вот уже на наших глазах поднимают голову местные националистические царьки. И вот уже раздаются голоса «Хватит кормить Москву!» Знакомо, не правда ли? И очень может так случиться, что именно они, наши гости, возьмут на вооружение мой же тезис о том, чья земля. Если нет у нас сил- экономических, военных, социальных, биологических, наконец- мы потеряем свою землю. И на ней будут жить другие народы.
Ответить
1 м.
Андрей Павлов
"Итак, не осталось уже ничего- ни сильной экономики, ни общей политической идеи, ни общей культуры- чтобы сплотить столь разные народы в единый организм- империю". Все верно. Сплотить в единый государственный организм многочисленные нации и конфессии можно только единой надконфессиональной и наднациональной идеей. Плюс сами создали государства в государстве - диаспоры, которые в обиду не даем, и которые не только увеличиваются количественно, но через лоббистов (пока через лоббистов! скоро диаспоры их на свои кадры заменят, процесс уже пошел) влияют на внутреннюю политику. А вот в диаспорах с идеей и общей культурой все в порядке. И вполне возможно, что через какое-то время они, сплоченные идейно и организованные, начнут доминировать над безыдейными и неорганизованными русскими. А уж помощников извне у них найдется море. Так сказать "Заграница им поможет". Вековая мечта Запада - уничтожение Русского Мира - начинает осуществляться. Первый шаг сделан - русские уничтожают русских на Украине. Запад впервые за всю историю не тратит на это свой человеческий ресурс. Всегда, когда он пытался это сделать, огребал по полной. А теперь мы на самообслуживании. Следующий шаг - поддержка нами же созданных государств в государстве. Пока, спасибо лоббистам, он тоже продвигается успешно. Власть копает себе могилу, и не понимать этого не может. Объяснение одно - во власти у нас временщики, озабоченные не будущим великой России, а личным благосостоянием. Ну и последний шаг - дробление на удельные княжества, которые Запад с удовольствием схавает. Пока это не просматривается, но и препятствий для этого не вижу.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии