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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Идея ограничить вождение россиян старше 70 лет встретила общее негодование

Идея ограничить вождение россиян старше 70 лет встретила общее негодование

Водителей с советским стажем предложили убрать с дорог.Которые тут пожилые — слазь: предложение ограничить возраст водителей 70 годами (или, как минимум, ввести более частые и подробные медосмотры) обсуждается не только в соцсетях, но и в правительстве.

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Комментарии
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Раил Газизов
Любое электромагнитное излучение отрицательно влияет на здоровье, происходит торможение реакции  при критической ситуации. Для снижения аварийности разработана энергоинформационная технология Матрица Жизни БИОМ. Необходимо Правительству и Минздраву прекратить войну с инновацией.
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Анатолий Анатольев
Пол стакана ПОРТВЕЙНА не могут выгнать на пенсию, но водить мужикам ЗАПРЕТИТЬ!!!!! Фуууууу, как МРАЧНО, а то больше нет ПРОБЛЕМ в стране!
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