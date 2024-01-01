Русская весна
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Русская весна

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Лавров пообещал возмездие каждому из преступников киевского режима

Лавров пообещал возмездие каждому из преступников киевского режима

Каждого из преступников украинского режима ждет справедливое возмездие, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров.

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Комментарии
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Вик Норд
За Крым,за Одессу,за Донбасс,за Россию-матушку...,за смерть,за кровь,за &quot;шашлычки&quot;,за безмерную наглость,за предательство Родины,за продажность свою извечную,все за всё ответят,рано,или поздно,но все ОНИ ответят,я...,как и многие россияне(но не все...) не желают зла этим вырусям,но они САМИ сделали ВСЁ что бы заслужить свою участь,и пусть будет так,жалеть там практически некого.
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